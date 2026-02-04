Форма поиска по сайту

04 февраля, 13:33

Общество

В Москве до 68% выросла выявляемость рака на ранних стадиях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2019 года, когда в столице начали внедрять новый стандарт онкологической помощи, ранняя диагностика злокачественных новообразований выросла с 62 до 68%, а смертность пациентов в первый год после постановки диагноза снизилась на 33%. Об этом ТАСС рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"На первый взгляд кажется – это не так много, но на деле – это тысячи жизней, спасенных благодаря своевременно начатому лечению", – сказала она.

Особо высокие показатели зафиксированы по раку щитовидной железы. Вице-мэр уточнила, что ранняя диагностика достигает 97%, и врачи, как следствие, успевают назначить правильное лечение и существенно увеличить шансы пациента на успешное выздоровление.

Также в рамках нового стандарта столичная онкосистема была полностью трансформирована. Теперь амбулаторное и стационарное звенья объединены, что заметно ускорило прохождение всех этапов лечения – от диагностики до пожизненного наблюдения.

В Москве на данный момент действуют пять многопрофильных онкологических центров на базе больниц имени С. П. Боткина, А. С. Логинова, С. С. Юдина, а также больницы № 62 и "Коммунарки".

Вице-мэр подчеркнула, что, несмотря на относительно короткий срок (6 лет), наблюдается обнадеживающая динамика в борьбе с онкологическими заболеваниями, и современная медицина позволяет сделать рак заболеванием, с которым можно жить долгие годы.

Кроме того, Ракова сообщила, что в столице планируется запуск программы CAR-T-терапии для взрослых пациентов с онкологическими заболеваниями.

CAR-T-терапия – это метод, при котором собственные клетки иммунной системы пациента "обучаются" распознавать и уничтожать опухоль. Для процедуры у больного берут Т-лимфоциты, модифицируют их в лаборатории и возвращают обратно в организм.

медицинаобществогород

