Лавров назвал бредом информацию о согласовании гарантии безопасности Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Публикация Financial Times о якобы согласовании гарантий безопасности Украине является бредом. Об этом в интервью телеканалу RT заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В статье говорилось, что в ходе переговоров российской стороне якобы фактически в виде ультиматума представили документ с гарантиями безопасности Украине. По этому плану, если РФ совершит атаку на Украину или произойдет чья-то провокация под ложным флагом, это позволит Киеву обвинить Москву и продолжить боевые действия.

"Через 48 часов они собирают всех "желающих" воевать, а через 72 часа к ним присоединяются Соединенные Штаты. Это бред, но весьма показательный", – высказался Лавров.

По словам министра, весь последний год Запад говорил о том, что для Украины нужны надежные гарантии безопасности и немедленное прекращение огня. Но без решения вопросов об урегулировании эти гарантии будут означать, что прекращение огня используют для накачивания Украины оружием.

"Эту логику они не услышали и никак не отреагировали", – сказал Лавров.

Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Евросоюза готовы направить свои войска на территорию Украины, если Россия нарушит мирный договор. По его словам, для достижения безопасности Украины и недопущения возобновления конфликта нужно достичь трех уровней гарантий от НАТО.

В это же время в МИД РФ отмечали, что размещение на территории Украины многонациональных сил будет расцениваться как интервенция, несущая угрозу безопасности России. При этом воинские подразделения, военные объекты и другая инфраструктура Запада станут законными целями РФ.

