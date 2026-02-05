Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 10:43

Политика
Главная / Новости /

Daily Express: предупреждение МИД РФ по поводу западных войск на Украине пугает

СМИ назвали пугающим предупреждение МИД РФ по поводу западных войск на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Иностранные СМИ назвали пугающей угрозой предупреждение МИД России касательно введения западных военных на Украину. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на Daily Express.

Так издание прокомментировало слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В ходе пресс-конференции она заявила, что появление западных военных на Украине в рамках мирного соглашения будет расцениваться как интервенция и угроза безопасности. Соответственно, все иностранные воинские подразделения и военные объекты на Украине станут считаться законной целью российской армии.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщал, что страны "коалиции желающих" подготовили планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. Военным ведомствам стран было поручено разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины.

В свою очередь, генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Евросоюза готовы направить свои войска на территорию Украины, если Россия нарушит мирный договор. Он добавил, что для достижения безопасности Киева и недопущения возобновления конфликта нужно достичь трех уровней гарантий от НАТО.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика