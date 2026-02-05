Daily Express: предупреждение МИД РФ по поводу западных войск на Украине пугает

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Иностранные СМИ назвали пугающей угрозой предупреждение МИД России касательно введения западных военных на Украину. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на Daily Express.

Так издание прокомментировало слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В ходе пресс-конференции она заявила, что появление западных военных на Украине в рамках мирного соглашения будет расцениваться как интервенция и угроза безопасности. Соответственно, все иностранные воинские подразделения и военные объекты на Украине станут считаться законной целью российской армии.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщал, что страны "коалиции желающих" подготовили планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. Военным ведомствам стран было поручено разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины.

В свою очередь, генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Евросоюза готовы направить свои войска на территорию Украины, если Россия нарушит мирный договор. Он добавил, что для достижения безопасности Киева и недопущения возобновления конфликта нужно достичь трех уровней гарантий от НАТО.

