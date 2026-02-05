Упоминание Чубайса найдено в файлах по делу Эпштейна

Фото: ТАСС/Виктория Виатрис

В файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна есть письмо с упоминанием экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Документ опубликован на сайте американского Минюста.

Речь идет о переписке Эпштейна с неизвестным. Финансист попросил его в письме поговорить дома, так как Чубайс спрашивал о нем. Послание датировано 27 августа 2010 года.

Также имя экс-главы Роснано встречается в новостных дайджестах и в брошюре со списком участников Восточного экономического форума в Давосе 2011 года.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже стало известно, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В начале 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах, в частности, упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. При этом никакой прямой связи между Жириновским и Эпштейном не было: он упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных российской политике.

