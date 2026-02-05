Форма поиска по сайту

05 февраля, 21:55

Политика

Трамп выступил за разработку нового Договора по стратегическим вооружениям

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп выступил за разработку нового улучшенного Договора по стратегическим вооружениям (ДСНВ) вместо его продления. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Нам следует поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем", – указал глава Белого дома.

Он отметил, что старый договор был плохо заключен Вашингтоном и серьезно нарушался. При этом, по словам Трампа, Штаты продолжают наращивать собственный военный потенциал до "невиданных уровней".

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова еще год придерживаться ограничений, которые предусматривал договор. Однако он подчеркивал, что эта мера будет жизнеспособной только в том случае, если США сделают то же самое.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал, что по истечении срока ДСНВ Москва, прежде всего, будет опираться на собственные национальные интересы.

СМИ сообщили о договоренности РФ и США соблюдать условия ДСНВ еще полгода

