Число жертв взрыва в мечети в Исламабаде увеличилось до 24

Фото: 123RF.com/joseh51

Число погибших при взрыве в мечети в столице Пакистана в Исламабаде выросло до 24, а количество раненых – до 101. Об этом изданию Dawn сообщил представитель районной администрации.

Уточняется, что пострадавших доставляют в больницы Исламабада и Равалпинди. На месте работают правоохранители и экстренные службы, которые проводят спасательные работы.

По словам представителя полиции столичной территории Исламабада Таки Джавада, говорить о характере взрыва пока рано. Эксперты-криминалисты установят, совершил ли теракт смертник или же бомба была заложена заранее.

О взрыве в мечети в Исламабаде стало известно 6 февраля. СМИ писали, что взрыв устроил террорист-смертник. Представители власти подтвердили, что его остановили у входа в мечеть.

