Bloomberg: Трамп примет решение по ДСНВ, когда "посчитает нужным"

Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп примет решение о дальнейших шагах по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), когда "посчитает нужным". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам представителя Белого дома, тогда же будут обозначены сроки реализации мер по контролю над вооружениями.

ДСНВ между Россией и США вступил в силу в 2011 году и был продлен в 2021-м на 5 лет. Он устанавливал конкретные лимиты на количество развернутых носителей и боезарядов, а также обеспечивал важнейшую прозрачность через взаимные инспекции и обмен уведомлениями.

При этом срок действия договора истек 5 февраля. Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения. По словам экспертов, истечение ДСНВ открывает период стратегической неопределенности.

Ранее Владимир Путин сообщал, что Россия будет еще год придерживаться ограничений, которые предусматривает договор. Однако подчеркнул, что эта мера является жизнеспособной только в том случае, если США сделают то же самое.