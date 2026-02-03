Песков заявил, что без ДСНВ мир станет более опасным

Фото: kremlin.ru

Мир станет более опасным, если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) прекратит свое действие. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что время, необходимое для продления договора, сокращается "как шагреневая кожа". Впервые две страны, которые обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами, РФ и США, останутся без документа, который ограничивал и вводил контроль.

"Мы считаем, что это очень плохо (для безопасности во всем мире. – Прим. ред.)", – подчеркнул представитель Кремля.

Действие ДСНВ истечет 5 февраля 2026 года. При этом Владимир Путин пообещал, что РФ будет еще год придерживаться ограничений, заложенных договором. Но эта мера будет жизнеспособна лишь в том случае, если США поступят аналогичным образом.

Официальной реакции на предложение Москвы из Вашингтона так и не поступало, однако американский лидер Дональд Трамп ранее высказывался в поддержку продления соглашения по ядерному оружию.

