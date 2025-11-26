Рябков предупредил об обострении ситуации в случае отказа США от предложений по ДСНВ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Ситуация в сфере глобальной безопасности может обостриться в том случае, если в США отвергнут предложение России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если американская сторона по каким-то причинам отвергнет ее и приступит к наращиванию своих потенциалов в указанной области, <…> напряженность возрастет, предсказуемость резко снизится либо даже будет утрачена полностью", – приводит слова дипломата ТАСС.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что негативных сценариев в сфере стратегической стабильности удастся избежать. Рябков подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий. Однако интересы страны в области безопасности должны быть безусловным образом обеспечены.

"Убеждены, что реализация инициативы в сфере пост-ДСНВ задала бы верный вектор для дальнейших усилий в сфере поддержания стратегической стабильности", – добавил Рябков.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. В связи с этим президент России предложил соблюдать положения договора еще целый год после его официального завершения в феврале 2026-го. Эту идею поддержал президент США Дональд Трамп.

Российский лидер подчеркивал, что времени для продления ДСНВ хватит, если на это будет добрая воля США. При этом американский лидер поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия предлагает США продлить на год ограничения по договору, чтобы проанализировать ситуацию. Для этого не нужно проводить консультации с Вашингтоном, а достаточно просто согласия со стороны Штатов.

Также дипломат обратил внимание, что Москва так и не получила разъяснений от американской стороны о том, что имел в виду Трамп в контексте проведения ядерных испытаний.