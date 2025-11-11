Лавров заявил о предложении России на год продлить ограничения по ДСНВ

Фото: kremlin.ru

Россия предлагает США продлить на год ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чтобы проанализировать ситуацию. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Давайте год возьмем на то, чтобы, если хотите, остыть, проанализировать ситуацию, перестать все мерить через украинский аршин и посмотреть на ответственность великих держав за глобальную безопасность, глобальную стабильность, прежде всего с точки зрения недопущения ядерной войны", – цитирует его ТАСС.

При этом для продления ограничений не нужно проводить консультации с Вашингтоном, указал Лавров. По его словам, достаточно просто согласия на это со стороны Соединенных Штатов.

Также министр обратил внимание, что Москва так и не получила разъяснений от американской стороны о том, что имел в виду президент США Дональд Трамп в контексте проведения ядерных испытаний.

"Ядерные испытания, либо испытания носителей, либо так называемые докритические испытания, которые не сопряжены с ядерной реакцией и которые допускаются по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ответа пока нет", – указал Лавров.

Он выразил обеспокоенность, что США могут существенно отойти от концепции по недопустимости ядерной войны, если планируют использовать фактор ядерного оружия ради доминирования. Лавров напомнил, что соответствующую концепцию разработали еще экс-лидеры США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев.



"Ядерная война не может быть выиграна, поэтому никогда не должна быть развязана", – указал глава МИД России.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. Поэтому он предложил соблюдать положения договора еще целый год после его официального завершения в феврале 2026-го. Эту идею позднее поддержал Трамп.

Российский лидер подчеркивал, что времени для продления ДСНВ хватит, если на это будет добрая воля США. При этом американский лидер поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. В ответ на это Путин поручил изучить целесообразность российских ядерных испытаний.

