Второй пациент с оспой обезьян поступил в Домодедовскую больницу
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Второй пациент с диагностированной оспой обезьян поступил в Домодедовскую больницу. Об этом сообщил главный врач медучреждения Андрей Осипов в беседе с телеканалом "Россия 24".
По его словам, Роспотребнадзор уже начал расследование для выявления возможных путей заражения и установления контактов инфицированного. На данный момент известно, что зараженный взаимодействовал с первым заболевшим пациентом, также доставленным в данную больницу.
О диагнозе последнего стало известно в воскресенье, 1 февраля. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Он получает симптоматическое лечение.
В рамках инициированного эпидрасследования федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека к настоящему моменту провела забор биоматериала для исследования и выдала предписание на проведение дезинфекции.
Оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, проявляющимся лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и сыпью в виде пятен, которые затем превращаются в пузырьки, оставляющие язвы при вскрытии.
Заражение происходит от диких животных, включая грызунов и приматов, а также возможно между людьми. При легком течении болезнь обычно проходит самостоятельно и длится от 2 до 3 недель.
