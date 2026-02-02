Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 13:09

Общество

Второй пациент с оспой обезьян поступил в Домодедовскую больницу

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Второй пациент с диагностированной оспой обезьян поступил в Домодедовскую больницу. Об этом сообщил главный врач медучреждения Андрей Осипов в беседе с телеканалом "Россия 24".

По его словам, Роспотребнадзор уже начал расследование для выявления возможных путей заражения и установления контактов инфицированного. На данный момент известно, что зараженный взаимодействовал с первым заболевшим пациентом, также доставленным в данную больницу.

О диагнозе последнего стало известно в воскресенье, 1 февраля. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Он получает симптоматическое лечение.

В рамках инициированного эпидрасследования федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека к настоящему моменту провела забор биоматериала для исследования и выдала предписание на проведение дезинфекции.

Оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, проявляющимся лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и сыпью в виде пятен, которые затем превращаются в пузырьки, оставляющие язвы при вскрытии.

Заражение происходит от диких животных, включая грызунов и приматов, а также возможно между людьми. При легком течении болезнь обычно проходит самостоятельно и длится от 2 до 3 недель.

Оспа обезьян подтвердилась у пациента в подмосковном Домодедове

Читайте также


общество

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика