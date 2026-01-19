Врач Мескина назвала маловероятным сценарий глобальной пандемии в 2026 году

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск пандемии в 2026 году. Действительно ли ждать новые угрозы, разбиралась Москва 24.



Четыре источника пандемии?

Четыре вируса – оспа обезьян, краснуха, птичий грипп и лихорадка Оропуш – могут способствовать созданию условий для появления нового, неизвестного патогена, способного вызвать масштабную пандемию, заявили исследователи.

Среди ключевых причин назвали значительное снижение уровня вакцинации против этих заболеваний и возрастающую устойчивость вирусов. Специалисты указали, что каждый из этих патогенов в отдельности представляет растущую проблему, а их совокупное распространение может ослабить глобальную готовность к новым угрозам.

Научный сотрудник Саутгемптонского университета Майкл Хед отметил длительность вспышек оспы обезьян по всему миру, включая европейские страны, и появление новых штаммов, что, по его мнению, свидетельствует об укоренении ранее редкого вируса. Хед также выразил озабоченность возможным возвращением краснухи из-за рекордно низкого за 15 лет охвата вакцинации.

Профессор Эд Хатчинсон из Университета Глазго обратил внимание на птичий грипп (H5N1), который активно мутирует и теперь способен передаваться от птиц к млекопитающим, включая коров, что открывает новые пути потенциального распространения, например через молоко.





Эд Хатчинсон профессор Пока вирус H5N1 циркулирует и заражает людей, он будет представлять опасность в виде пандемии. Если это произойдет, у нас будут противовирусные препараты от гриппа и возможность создавать вакцины против новых штаммов, но новая пандемия гриппа все равно станет серьезной проблемой.

Что касается лихорадки Оропуш, то, как пояснили в Университете Вирджинии, этот вирус, передающийся через укусы мошек и похожий по симптомам на лихорадку денге, продолжает беспокоить путешественников в Северной и Южной Америке.

Ареал его переносчика расширяется, что увеличивает географию потенциальных вспышек. В своем материале ученые подчеркнули, что каждая из этих болезней теоретически может привести к возникновению ранее неизвестного штамма, условно обозначаемого как патоген Х. Совокупное воздействие этих факторов может создать риск для глобального здоровья.

Ранее врач Ольга Сайно отмечала, что аномальные морозы могут немного продлить сезон гриппа и ОРВИ в Москве. При этом пик заболеваемости традиционно приходится на период с декабря по февраль.

"Вероятность пандемии невелика"

Строить точные прогнозы в области вирусологии – задача крайне сложная, так как невозможно учесть все природные, социальные и поведенческие факторы, которые влияют на распространение инфекций. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.





Елена Мескина руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Нельзя полностью исключить возможность локальных вспышек или даже умеренного роста заболеваемости по каждому из этих направлений, сценарий полномасштабной глобальной пандемии в отношении перечисленных вирусов выглядит маловероятным

Специалист добавила, что, если разбирать каждый из названных патогенов отдельно, картина выглядит гораздо менее тревожной, чем может показаться на первый взгляд.

"Например, краснуха – это так называемая управляемая инфекция. Против нее десятилетиями используются эффективные и безопасные вакцины, которые обеспечивают стойкий, часто пожизненный иммунитет", – объяснила врач.

Она уточнила, что в странах с высоким охватом вакцинации, включая Россию, где прививка против краснухи входит в национальный календарь, масштабные вспышки, по оценке эксперта, практически невозможны.

"Птичий грипп – инфекция, за которой мировое научное и эпидемиологическое сообщество ведет постоянный и пристальный мониторинг. Вирус действительно обладает значительным потенциалом к мутациям и рекомбинации, что теоретически может привести к появлению штамма, способного к эффективной передаче от человека к человеку", – добавила Мескина.

Однако, пояснила она, на сегодняшний день подобное не зафиксировано. Известные случаи заражения связаны почти исключительно с прямым контактом с инфицированными птицами или животными, часто в условиях животноводческих хозяйств.

"Существующие системы эпиднадзора позволяют быстро выявлять новые варианты вируса, а разработка вакцин против гриппа, в том числе птичьего, хорошо отработана", – уточнила врач.

При этом она пояснила, что оспа обезьян – заболевание, чей механизм распространения кардинально отличается от респираторных инфекций вроде COVID-19.

"Вирус передается в основном при длительном и тесном физическом контакте, через поврежденную кожу, слизистые оболочки или биологические жидкости. Вспышки, как правило, носят локальный характер, а глобальное распространение для этого вируса маловероятно. Меры контроля здесь более точечные: своевременная диагностика, изоляция случаев и вакцинация контактных лиц в очагах инфекции", – рассказала Мескина.

В свою очередь, трансмиссивные лихорадки, к которым относится и лихорадка Оропуш, представляют собой отдельную категорию. Эти болезни передаются не от человека к человеку, а через укусы насекомых-переносчиков, чаще всего комаров, добавила врач.

"Их ареал традиционно был ограничен тропическими и субтропическими регионами. Однако в условиях изменения климата и глобализации переносчики могут расширять географию, что приводит к случаям заболеваний в ранее благополучных регионах, например в Южной и даже Центральной Европе. Рост отмечается преимущественно среди туристов, вернувшихся из эндемичных зон", – резюмировала эксперт.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с Москвой 24 тоже оценил вероятность пандемии в результате распространения или развития штаммов данных болезней как "очень низкую".

"Например, оспа обезьян распространяется в определенных сообществах, где происходят тесные контакты между людьми. Это вирус, который с трудом передается в широких популяциях. Что касается гриппа, многие относятся к вакцинации серьезно, и это сильно сдерживает тотальное распространение вируса", – рассказал он.

По словам специалиста, то же самое относится и к другим упомянутым патогенам.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Новая глобальная пандемия, скорее всего, может возникнуть от инфекционного агента, который пока не известен. Те же, что известны, вряд ли приведут к такому сценарию по указанным причинам. Коронавирус, возбудитель COVID-19, появился как черт из табакерки: люди не знали, что это такое, и он оказался весьма приспособлен к человеческой популяции, поэтому случилась пандемия.

Что касается мер профилактики, которые может применять каждый, то могут помочь элементарные действия. Эксперт обратил внимание, что, если кто-либо почувствовал себя плохо, ему лучше не контактировать с другими. Также необходимо в ближайшее время обратиться к врачу.

"Если же при остром респираторном заболевании необходимо куда-то пойти, стоит надеть маску, которая в первую очередь защищает окружающих", – объяснил он.

Если какая-то инфекция начинает распространяться, замедлить ее можно, применяя такие простые методы самоограничения, резюмировал Аграновский.