17 декабря, 20:14

Общество
Эксперт Малинникова предупредила о возможных изменениях в структуре вируса гриппа

Темпы замедлились: что известно о распространении гонконгского гриппа в столичном регионе

Сообщения о якобы вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье стали поводом не только для официальных опровержений, но и для волны телефонного мошенничества. Как аферисты играют на страхах россиян и какова на самом деле эпидемиологическая обстановка – в материале Москвы 24.

Повод для мошенников

Фото: depositphotos/alexraths

17 декабря в Сети распространилась информация о подъеме заболеваемости гонконгским гриппом (штамм A(H3N2) в Подмосковье. Как сообщил телеграм-канала Mash, скорые якобы перегружены вызовами, а ожидание врача может достигать 3–4 часов.

Однако Роспотребнадзор по Московской области опроверг эту информацию. Как отметили в ведомстве, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышает обычных сезонных значений, а доля госпитализаций составляет около 1,7% от общего числа заразившихся.

Большинство случаев заболеваний – легкие и средней тяжести.
Роспотребнадзор

В ведомстве отметили, что продолжают мониторить циркуляцию вирусов. При этом в качестве самой эффективной меры защиты специалисты назвали вакцинацию: на данный момент прививку от гриппа сделали уже более 62% жителей Подмосковья.

В целом в период с 8 по 14 декабря темпы прироста заболеваемости в России замедлились примерно на треть, сообщили в Роспотребнадзоре. Там уточнили: доля госпитализированных составляет 1,8%, что считается низким показателем, и рекомендовали гражданам соблюдать профилактические меры, а также сразу обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.

Кроме того, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с заболеваемостью гриппом в России развивается по типу умеренного эпидемического подъема, а не пандемии.

Пандемии нет и в 2025 году не будет.
Геннадий Онищенко
академик РАН, заместитель президента Российской академии образования

Также, по его словам, ВОЗ не получала информацию о каких-либо новых штаммах ни от одной страны.

При этом на фоне новостей о якобы росте заболеваемости мошенники начали использовать новую схему: по данным СМИ, злоумышленники звонят от имени поликлиник, пугая людей карантином и отсутствием свободных талонов, если они не придут на "профилактический прием".

"Если человек отказывается, его начинают пугать вспышкой эпидемии, тяжелым течением болезни, возможным карантином и долгой реабилитацией. Вдобавок якобы записаться позже на прием уже не получится – не останется талонов", – объяснили специалисты.

Затем мошенники предлагают "занять" электронную очередь и просят для этого назвать код из СМС. Таким образом они получают доступ к учетной записи жертвы на "Госуслугах".

Меры профилактики

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году штамм A(H3N2) стал доминирующим в мире. С августа был зафиксирован резкий рост числа случаев, вызванных этим подтипом вируса. В европейском регионе, включая Россию, на его долю приходилось от 80% до 90% всех выявленных случаев гриппа. В российском офисе ВОЗ подчеркивали, что эпидемиологическая и вирусологическая ситуация в сезоне 2025–2026 соответствовала общей картине в Европе, где штамм также являлся преобладающим.

При этом вирусолог Елена Малинникова в разговоре с ТАСС предупредила о возможных изменениях в структуре вируса гриппа, которые могут сделать его более опасным и заразным для людей. По ее словам, грипп отличается высокой изменчивостью.

"Вирус гриппа очень изменчив, по своей структуре он может сильно измениться. Для этого должен произойти так называемый "антигенный сдвиг", когда вирус станет более опасным, более контагиозным", – сказала специалист.

Врач также отметила, что ключевым фактором сдерживания вируса является вакцинация, которая помогает поддерживать иммунную прослойку и предотвращать масштабные изменения патогена.

В свою очередь, врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также напомнил о необходимости соблюдения ключевых правил гигиены: ношении одноразовых медицинских масок в местах большого скопления людей и частом мытье рук.

Зудакова Татьяна

обществоистории

