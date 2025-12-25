В Москве прекратилось формирование гололедицы

Фото: ТАСС/Олег Елков

В Москве и севернее города прекратилось формирование гололедицы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, сейчас зона гололеда фиксируется южнее Москвы.

Он также сообщил, что в четверг, 25 декабря, столбик термометра не поднимется до положительных отметок. Поэтому метеоролог предупредил о скользких дорогах, в том числе в случае если гололедные образования присыплет снегом.

Кроме того, Леус указал, что в Московском регионе о гололеде объявило подавляющее число метеостанций, от Клина на севере до Коломны на юге и от Наро-Фоминска на западе до Черустей на востоке.

Температура воздуха в Москве приблизится к климатической норме в предстоящие выходные дни. В субботу, 27 декабря, в столице столбик термометра будет на уровне от минус 2 до минус 4 градусов в течение суток, а по области – от минус 1 до минус 6 градусов.

Тенденция к похолоданию сохранится в воскресенье, 28-го числа. Также возможны снегопады. При этом сохранится устойчивый северо-западный ветер. В результате температура воздуха может оказаться даже ниже климатической нормы.

