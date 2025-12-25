Вооруженное столкновение произошло на таджикско-афганской границе

Фото: ТАСС/Пресс-служба ЦВО

Вооруженное столкновение произошло между проникшими на территорию Таджикистана из Афганистана террористами и пограничниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности Таджикистана.

Инцидент произошел в районе Шамсиддин Шохин. Три члена террористической организации оказали вооруженное сопротивление и были обезврежены. В результате операции погибли двое сотрудников погранслужбы.

В настоящий момент обстановка на границе остается спокойной. Расследование инцидента продолжается.

Ранее Камбоджа приостанавливала работу всех пограничных переходов с Таиландом. Военный конфликт между странами разгорелся 7 декабря, когда Пномпень обстрелял подконтрольные Бангкоку территории.

В итоге количество погибших тайских военных достигло 9. Также получили ранения 120 гражданских. Еще около 200 тысяч жителей Таиланда были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, во время эвакуации погибли 3 беженца.