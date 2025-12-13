Камбоджа приостановила работу погранпереходов на границе с Таиландом

Фото: 123RF.com/niphonsubsri

Камбоджа приостановила работу всех пограничных переходов с Таиландом, сообщает AFP со ссылкой на заявление МВД страны.

Уточняется, что это решение вступает в силу немедленно и действует до дальнейшего уведомления.

Военный конфликт между Камбоджей и Таиландом вновь разгорелся 7 декабря, когда Пномпень обстрелял подконтрольные Бангкоку территории.

В итоге количество погибших тайских военных достигло 9. Также получили ранения 120 гражданских. Еще около 200 тысяч жителей Таиланда были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, во время эвакуации погибли 3 беженца.



Позже президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет согласились прекратить боевые действия и вернуться к исполнению мирного соглашения.

