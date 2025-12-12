Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение огня

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет согласились прекратить боевые действия в ходе недавнего разговора. Об этом американский политик написал в соцсети Truth Social.

Он отметил, что 12 декабря у него состоялся "хороший разговор" с представителями Таиланда и Камбоджи.

"Они согласились прекратить все боевые действия начиная с сегодняшнего вечера и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключенному мной вместе с ними при помощи замечательного премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима", – написал Трамп.

Конфликт между указанными странами разгорелся вновь в начале декабря. При этом в конце октября они подписали мирное соглашение в присутствии Трампа на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

Сообщалось, что, несмотря на это, военные Камбоджи обстреляли гражданские районы Таиланда из реактивных систем залпового огня БМ-21. На фоне атаки были эвакуированы около 70% мирных жителей.

Также министерство национальной обороны Камбоджи заявило, что Таиланд распылил отравляющие вещества над границей. Кроме того, военно-морские силы предупредили жителей провинции Пурсат о необходимости эвакуации, так как они намеревались разрушить мост для перекрытия линий противника.

Уточнялось, что количество погибших военнослужащих Таиланда достигло 9. Ранения получили 120 гражданских, еще около 200 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.