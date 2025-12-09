ВС Таиланда заявили о 29 военных, пострадавших в столкновениях с Камбоджей

Фото: AP Photo/Sakchai Lalit

Число таиландский военных, пострадавших в ходе столкновения с камбоджийскими войсками на приграничной зоне, выросло с 8 до 29 человек. Об этом рассказал представитель Вооруженных сил Таиланда Сурасан Кхонгсири на брифинге.

"В ходе столкновений 1 таиландский военнослужащий погиб и 29 получили ранения", – передает ТАСС слова Кхонгсири.

Конфликт между Таиландом и Камбоджией начался в июле 2025 года, когда между войсками стран произошло столкновение на спорной территории. Обвинения в первых выстрелах прозвучали от обеих сторон. Таиланд заявил, что противник открыл огонь у храма Та Моан Тхом, в свою очередь, Камбоджа назвала это самообороной.

Спустя время власти обеих стран согласились на немедленное и безусловное прекращение огня. В октябре этого года премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали "мирную сделку". Утверждение декларации состоялось в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, где был президент США Дональд Трамп.

Однако 8 декабря военные Камбоджи совершили обстрел гражданских районов Таиланда из реактивных систем залпового огня БМ-21. Отмечалось, что под атаку попала провинция Бурирам.

В рамках столкновения эвакуировали примерно 70% мирных жителей из территорий, граничащих с Камбоджей. Свыше 35 тысяч человек находились во временных убежищах. При эвакуации погиб один человек.