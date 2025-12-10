ВМС Таиланда начали операцию у границы с Камбоджей

Фото: AP Photo/Sakchai Lalit

Королевские военно-морские силы (ВМС) Таиланда начали операцию Trat Prap Porapak ("Трат подавляет врага") из-за ситуации с Камбоджей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на штаб пограничных сил обороны в провинции Трат.

"ВМС Таиланда взяли на себя расширенные полномочия по ведению операций в своем секторе в связи с эскалацией боевых столкновений с Камбоджей", – говорится в заявлении.

В район проведения операции был направлен боевой корабль HTMS Thepa для круглосуточного патрулирования и разведки. Его экипаж приведен в состояние полной боевой готовности, а вооружение – в рабочее состояние.

Кроме того, тайских рыбаков предупредили о необходимости воздержаться от выхода в море вблизи морской границы с Камбоджей.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей начался в июле 2025 года, когда между войсками стран произошло столкновение на спорной территории. Обвинения в первых выстрелах прозвучали от обеих сторон.

Спустя время власти обеих стран согласились на немедленное и безусловное прекращение огня, а премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали "мирную сделку". Утверждение декларации состоялось в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, где был президент США Дональд Трамп.

Однако 8 декабря военные Камбоджи совершили обстрел гражданских районов Таиланда из реактивных систем залпового огня БМ-21. В рамках столкновения эвакуировали примерно 70% мирных жителей из территорий, граничащих с Камбоджей.