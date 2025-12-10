ВМС Таиланда призвали жителей провинции Пурсат в Камбодже к эвакуации

Фото: ТАСС/АР/Heng Sinith

Военно-морские силы (ВМС) Таиланда предупредили жителей провинции Пурсат в Камбодже о необходимости эвакуации в течение трех часов. Они намерены разрушить мост для перекрытия линий противника, сообщает газета Nation со ссылкой на тайских военных.

"Мы просим гражданское население Камбоджи, проживающее вблизи моста Чай Чум Неа, эвакуироваться из этого района в течение трех часов", – говорится в сообщении.

По данным газеты, разведчики Таиланда выявили перемещение через мост боевой техники.

Вооруженное столкновение между Таиландом и Камбоджей произошло в конце июля. Тайская сторона обвинила противника в том, что тот открыл огонь у храма Та Моан Тхом, а в Минобороны Камбоджи назвали это самообороной.

Позже власти двух стран договорились о немедленном и безусловном прекращении огня. "Мирная сделка" была подписана в присутствии президента США Дональда Трампа.

Конфликт обострился в ночь на 8 декабря в приграничных районах Таиланда и Камбоджи. Армия Камбоджи атаковала тайскую военную базу Анупонг, в результате чего погиб один солдат Таиланда. В ответ армия Таиланда нанесла удары с помощью истребителей F-16.

10-го числа ВМС Таиланда начали операцию Trat Prap Porapak ("Трат подавляет врага"). В район проведения операции был направлен боевой корабль HTMS Thepa для круглосуточного патрулирования и разведки. Его экипаж приведен в состояние полной боевой готовности.

