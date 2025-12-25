Ff: экс-посол Норвегии высоко оценил качество жизни в Москве

25 декабря, 10:28Политика
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Бывший посол Норвегии в России Роберт Квиле высоко оценил качество жизни в Москве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на журнал Forsvarets forum (Ff).
Квиле обратил внимание, что в Москве "ухаживают" за дорогами и тротуарами, стригут растения в скверах. Помимо этого, он указал на большое количество хороших ресторанов, которые переполнены посетителями. В связи с этим экс-посол посоветовал заранее бронировать столики в заведениях.
Кроме того Квиле признался, что был удивлен количеству автомобилей класса люкс в городе. По его словам, в Норвегии такие машины практически не встречаются.
Квиле был послом Норвегии в РФ в период с 2022 года до осени 2025 года.
Ранее Сергей Собянин в рамках отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства столицы заявил, что Москва на равных конкурирует с ведущими мегаполисами планеты. Мэр сообщил, что столица не отступает от стратегических целей развития несмотря на сложности. По его словам, развитие города продолжается, поставлены новые амбициозные цели.
Москва заняла второе место в мировом рейтинге умных городов