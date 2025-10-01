Собянин заявил, что высокие запросы москвичей двигают город вперед

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более половины жителей Москвы скажут, что недовольны своим городом. Таким мнением поделился Сергей Собянин в рамках пленарной сессии международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

"Вы спросите москвичей, они довольны своим городом? 60% скажут: "Нет, недовольны". Потому что все, что ты делаешь – к этому быстро привыкают, запрос увеличивается", – указал он.

По словам мэра, столице необходимо стать лучшим городом Земли. Он указал, что у горожан постепенно растет планка, в связи с чем ее повышает и сама Москва.

По итогам прошлого года столица возглавила 30 национальных рейтингов городов и регионов России, продемонстрировав высокий уровень развития экономики, технологий. Вместе с тем город подтвердил значительные успехи в улучшении экологической ситуации, создании благоприятного инвестиционного климата и повышении качества жизни жителей.

Лидирующие позиции Москва сохраняет и как регион, который внедряет принципы устойчивого развития. Например, город был отмечен в рейтинге по достижению Целей устойчивого развития, который был составлен МГИМО, и в ESG-индексе российских регионов, разработанном ВЭБ.РФ и Сбером.

