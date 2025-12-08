В Калужской области отменено выступление Сабурова по техническим причинам

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В Калужской области отменено выступление казахстанского и российского комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Обнинский концертный зал.

Представители площадки пояснили, что шоу, запланированное в "Доме ученых" на вечер 8 декабря, не состоится по техническим причинам. При этом там уточнили, что пока неизвестно, будет ли выступление перенесено или полностью отменено.

Агентство пока не получило комментарии ни от дома культуры, ни от городских властей.

Ранее сообщалось, что на Алтае после сигнала общественников отменили концерт музыканта Эльдара Джарахова. Основанием для этого, помимо публичных оскорблений россиян с его стороны, стали пропаганда асоциального поведения и нарушение общественных норм.

