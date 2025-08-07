Певец Jah Khalib прервал тур из-за состояния здоровья новорожденной дочери

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Казахстанский певец Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов. – Прим. ред.) отменил тур у себя на родине из-за состояния здоровья новорожденной дочери, передает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети артиста.

Концерты были запланированы с 8 по 23 августа. Тур должен был охватить Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Актау и Астану.

На странице в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он написал, что его дочь находится в критическом состоянии после операции. Мамедов добавил, что пытался собраться с силами, но не сможет выйти на сцену. Он планирует поддерживать жену.

"Надеюсь на ваше понимание и прошу вас, кто как может – помолиться за то, чтобы наши дети были здоровы", – заключил рэпер.

Ранее в Калиниградской области на год перенесли концерт азербайджанского и российского певца Эмина Агаларова. Причиной отмены были назвали "обстоятельства непреодолимой силы", без дополнительных уточнений. Билеты будут действительны, но желающие смогут вернуть их туда, где они приобретались.

