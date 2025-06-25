Певец Дима Билан отменил концерт в Сочи

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Российский певец Дима Билан объявил в своем телеграм-канале об отмене концерта, который должен был пройти в Сочи в среду, 25 июня.

"За последние полтора месяца я отдал сцене и своей работе все, каждый концерт был с предельной отдачей. И, к сожалению, это дало о себе знать", – заявил артист.

Исполнитель уточнил, что принял такое непростое решение из-за сорванного голоса. По его словам, организм "просит паузу". Певец добавил, что в Сочи были проданы все билеты. Однако он пообещал вернуть все средства за несостоявшийся концерт.

Билан подчеркнул, что ему сейчас нужно восстановиться, чтобы вновь выйти к поклонникам на "сто процентов настоящим". Он поблагодарил фанатов за понимание и поддержку.

Ранее концерт группы "Ночные снайперы" и Дианы Арбениной был отменен в Оренбурге. Источник в правительстве области добавил, что мероприятие было отменено самой площадкой. В комплексе "Оренбуржье", где должна была выступить исполнительница, не смогли прояснить данную ситуацию.

