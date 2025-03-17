Концерт Арбениной в Оренбурге отменен после жалоб

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Концерт группы "Ночные снайперы" и Дианы Арбениной отменен в Оренбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо местного министерства спорта.

Документ адресован организации "Русская община Оренбург". Концерт должен был пройти 30 марта в комплексе "Оренбуржье", но был отменен, говорится в письме министерства. Источник в правительстве Оренбургской области добавил, что мероприятие было отменено самой площадкой.

При этом билет на мероприятие можно все еще приобрести. В самом комплексе не смогли прояснить данную ситуацию.

Ранее общероссийская общественная организация "Офицеры России" обратилась к главе области Денису Паслеру с просьбой отменить концерт Арбениной и "Ночных снайперов" в Оренбурге, мотивируя это тем, что певица демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции. Этим, в частности, были возмущены сами участники и ветераны СВО, а также патриотически настроенные граждане.

