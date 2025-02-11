Певица Лолита: концерт в Томске отменили по желанию директора площадки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концерт певицы Лолиты Милявской в Томске отменили по желанию директора площадки. Об этом артистка рассказала в своем телеграм-канале.

По словам Лолиты, в феврале у нее состоится лишь концерт в Красноярске.

"Томск отменили. Сделали это, как всегда, красиво и интеллигентно – за двое суток. Передали, что директор зала не хочет меня видеть, и что мы якобы не оплатили аренду. Хотя она оплачена", – сказала Лолита.

Певица отметила, что перед посадкой на самолет в Красноярск с ней сфотографировались все сотрудники аэропорта. Они также поблагодарили артистку за творчество.

"Надеюсь, что завтра будет такой классный концерт. Знаете почему? Я просто люблю свою работу и плохо работать не умею, потому что это стыдно", – поделилась Лолита.

Ранее певица призналась, что ничего не заработает с концерта в Красноярске. Это связано со срывом других выступлений. Тем не менее исполнительница заверила, что выступит с удовольствием и уважением к слушателям.

До этого Лолита заявила, что готовит обращение в СК России с требованием проверить на экстремизм общественников, которые препятствуют проведению ее концертов. По ее словам, они рассылают соответствующие сообщения в "разных чатах".