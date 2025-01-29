Певица Лолита потребовала проверить общественников на экстремизм

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певица Лолита Милявская потребовала проверить общественников на экстремизм. Телеграм-каналу SHOT она заявила, что готовит обращение в СК России.

По словам исполнительницы, в последнее время она постоянно замечает в соцсетях сообщения от общественников, которые рассылаются "по разным чатикам". В СМС они требуют от местных жителей "противостоять", не допускать "шабаш", а именно копировать сообщение и отправлять по группам, чтобы отменить концерты. Такая "методичка", указала Милявская, негативно отражается на ее репутации и карьере.

Лолита рассказала, что после одной из таких "рассылок" общественников ей пришло уведомление от Фонда поддержки и развития социнициатив "Перспектива" в Кемерове. В письме говорилось, что в здании "Арены" аварийно заменят камеры для сокращения затрат на электричество, по причине чего будет снижено энергоснабжение. Работы начнутся 17 февраля, в день отмененного концерта Лолиты.

"Нужно присовокупить несколько фамилий, "экстремизм" и все такое. Там достаточно всего по составу. Со мной ведется какая-то нормальная борьба, я выстою в любом случае", – высказалась артистка.

Ранее международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ решил взыскать свыше 67 миллионов рублей с лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна за отмененный концерт в Твери. По данным инстанции, компания "Прайм маркетинг" заключила с певцом договор, по которому тот должен был выступить на фестивале "Макларин за родину" на территории пивоварни "Афанасий" в Твери в августе 2021 года. Услуги музыканта были оплачены, однако Линдеманн отменил концерт и не вернул средства.