Фото: телеграм-канал "Диана Арбенина"

Певица Диана Арбенина вышла на связь после падения с балкона на концерте в Санкт-Петербурге. Прошедший концерт она назвала одним из лучших выступлений в городе.

"Я же говорю, что на концерт приходят самые лучшие люди. Такое ощущение, что самые лучшие люди собрались. Сегодня в Питере я еще раз в этом убедилась, когда падала с балкона. Ребята, это чума", — написала артистка в своем телеграм-канале.

По словам певицы, она находится в эйфории после выступления и планирует провести еще один концерт в Петербурге.

Арбенина оступилась и упала с балкона в зал во время выступления в Санкт-Петербурге. Исполняя песню, она решила пройти по сетке вдоль балконов, где сидели фанаты, но конструкция не выдержала. Фанаты успели поймать артистку и не дали ей упасть в зрительный зал. Те, кто был снизу, поддержали певицу, а зрители, что были на балконе, схватили ее за руки и подтянули.

Все это время Арбенина продолжала петь.

В начале года губернатора Приморья Олега Кожемяко попросили отменить концерт Арбениной, запланированный на 27 февраля во Владивостоке. Власти не отменили мероприятие. Муниципальный центр управления Владивостока подчеркнул, что Арбенина официально не является иноагентом или релокантом.

Отмечалось, что творческий репертуар Арбениной "соответствует цензуре". При этом организаторам концерта дали рекомендации согласовать выступление с Минюстом и принять решение об отмене при необходимости. Эти рекомендации организаторы концерта выполнили.

