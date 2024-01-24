Власти Приморского края не стали отменять концерт Арбениной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Приморского края не отменили концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе губернатора Приморья Олега Кожемяко попросили отменить концерт певицы, запланированный на 27 февраля. Муниципальный центр управления Владивостока ответил ему, что Арбенина официально не является иноагентом или релокантом.

В МЦУ добавили, что творческий репертуар Арбениной "соответствует цензуре". При этом организаторам концерта дали рекомендации согласовать выступление с Минюстом РФ и принять решение об отмене при необходимости. Эти рекомендации организаторы концерта выполнили.

"Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" проводится в соответствии с действующим законодательством, отмены не планируется", – заявили в МЦУ.

Билеты на концерт снова появились в продаже.

Ранее концерт певицы Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ после обращения общественной организации. В региональном Минспорта отметили, что певица не является иноагентом и ее деятельность на территории России официально не запрещена, однако, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки отменили.

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