Лидера Rammstein Линдеманна обязали выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери

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Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ принял решение взыскать более 67 миллионов рублей с лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна за отмененный концерт в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

"Взыскать с Тилля Линдеманна в пользу ООО "Прайм маркетинг" неосновательное обогащение в размере 635 400 евро, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 924 евро за период с 31 августа 2021 года по 27 апреля 2022 года включительно", – говорится в сообщении.

По данным суда, организация заключила с артистом договор, по которому он должен был выступить на фестивале "Макларин за родину" на территории пивоварни "Афанасий" в Твери в августе 2021 года. Длительность выступления должна была составить 70 минут. Услуги музыканта были оплачены, однако Линдеманн отменил выступление и не вернул деньги.

Как говорится в документах, в этом деле фигурирует еще один процесс – между заказчиком фестиваля Максимом Лариным и продюсером Линдеманна Анаром Рейбандом. Первый планировал заключить с ним договор на оказание рекламных услуг на территории региона. В целях подтверждения серьезности намерений он перевел на счет продюсера 10 миллионов рублей. Однако договор не был заключен, а средства обратно Ларин не получил.

После данной истории заказчик фестиваля обратился в Конаковский городской суд Тверской области, который встал на его сторону и постановил взыскать с продюсера артиста 10 миллионов рублей.

В свою очередь, юрист Валерия Рытвина подчеркнула, что эти решения сыграют важную роль в обеспечении принципа беспристрастности суда.

"Несмотря на участие в судебном процессе иностранных контрагентов, российские суды выносят решение абсолютно абстрагированно от политической конъюнктуры, мотивируя решение исключительно нормами права", – добавила она.

Ранее Берлинская прокуратура организовала проверку в отношении Линдеманна после обвинений в сексуальных домогательствах. По данным ведомства, на солиста Rammstein пожаловались "третьи лица".

При этом в июле прошлого года две женщины обвинили в насилии клавишника Кристиана Флаке Лоренца. Некоторые женщины давали показания под присягой.

Позднее прокуратура прекратила расследование в отношении Линдеманна. Солист группы смог опровергнуть все обвинения в свой адрес.

