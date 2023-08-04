У фронтмена Rammstein была любовная связь с несовершеннолетней – СМИ

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Лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн имел сексуальные отношения с 15-летней девушкой. Об этом она рассказала на условиях анонимности изданию Spiegel.

Проживающая в Берлине женщина, который на данный момент 28 лет, сообщила, что в 2010 году она вместе с подругой, которая является дочерью одного из участников Rammstein, побывала на озере в Мекленбурге-Передней Померании, где расположен один из домов Линдеманна. Там она познакомилась с ним, а в один из вечеров поцеловалась.

Собеседница издания подчеркнула, что на тот момент ей было 15 лет, а мужчине – 47. По ее информации, спустя почти год, когда ей все еще было 15, это переросло в сексуальные отношения. Они якобы длились несколько месяцев. При этом слова женщины подтвердило ее окружение.

Отмечается, что музыкант общался с ее родителями, которые требовали завершения отношений. Как уточняет женщина, она долгое время была влюблена в Линдеманна и встречалась с ним несколько раз вплоть до 2019 года.

Члены семьи, друзья женщины заявляют, что отношения плохо сказались на посещаемости школы и привели к тому, что она, не достигнув 18-летия, начала жить отдельно от родителей, продолжила встречаться с мужчинами, которые намного старше ее.

Возраст согласия в Германии начинается с 14 лет. При этом в отдельных случаях сексуальную связь могут расценить как противозаконную.

Ранее Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю задержал 49-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух девочек на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. При этом в Сети появилась информация, что мужчина совершил насилие в отношении пяти девочек в возрасте от 10 до 13 лет.

После этого прокуратура Краснодарского края направила в суд иск с требованием приостановить деятельность лагеря. По данным ведомства, мужчина, подозреваемый в изнасиловании девочек, проник на территорию детского лагеря через забор. Специалисты установили, что охранники не осуществляли осмотр зданий и сооружений детского учреждения.

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