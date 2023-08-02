Прокуратура потребовала закрыть лагерь в Анапе после случаев изнасилования двух девочек

Фото: Следственный комитет РФ

Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск с требованием приостановить деятельность лагеря "Счастливое детство" в Анапе после того, как две его отдыхающие пострадали в результате преступлений против половой неприкосновенности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.



"В настоящий момент подготовлено исковое заявление, которое направлено в суд для рассмотрения по существу. В качестве обеспечительной меры прокуратурой заявлено о запрете деятельности лагеря до устранения выявленных нарушений", – говорится в сообщении.

В числе нарушений оказались неисправная пожарная сигнализация, оформленные ненадлежащим образом эвакуационные выходы, перенаселенные жилые корпуса, поврежденные покрытия в санитарных комнатах и другие.

По данным прокуратуры, мужчина, подозреваемый в изнасиловании девочек, проник на территорию детского лагеря через забор. Специалисты установили, что охранники не осуществляли осмотр зданий и сооружений детского учреждения.

Как сообщалось ранее, в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек подозревается 49-летний мужчина, прибывший на Кубань из Воронежской области. В отношении него возбудили уголовное дело по ряду статей, связанных с насильственными действиями в отношении несовершеннолетних.

