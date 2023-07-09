Бастрыкин заявил о взятии на контроль дела о насилии над детьми в Волгоградской области

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сексуальном насилии над тремя мальчиками в Урюпинске Волгоградской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – указано в заявлении СК.

Отмечается, что против 51-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Прокуратура Волгоградской области также взяла на особый контроль расследование дела.

"В настоящее время в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", – сообщили в телеграм-канале областной прокуратуры.

До этого в ряде телеграм-каналов появилась информация, что ранее судимый мужчина из Урюпинска, работающий в психоневрологическом интернате, изнасиловал нескольких детей.

Ранее сотрудники столичного управления СК РФ задержали мужчину из Элисты Республики Калмыкии, который в период с 2014 по 2023 годы насиловал дочерей. Потерпевшие рассказали о насилии со стороны отца только после достижения совершеннолетия. Они обратились с заявлением в полицию.

Следователям удалось установить 14 эпизодов преступлений. Также отмечалось, что следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения для него в виде заключения под стражу.



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