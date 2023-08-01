Мужчину задержали по подозрению в изнасиловании двух девочек в детском лагере в Анапе

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Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю задержал 49-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступлений простив половой неприкосновенности в отношении двух девочек на территории детского лагеря в Анапе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", – говорится в сообщении.

При этом ранее в Сети появилась информация, что мужчина совершил насилие в отношении пяти девочек в возрасте от 10 до 13 лет. Сам подозреваемый прибыл в город из Воронежской области.

Ранее в подмосковном Егорьевске задержали серийного педофила. Следствие установило, что 46-летний мужчина совершал сексуальное насилие в отношении детей в возрасте от 10 до 13 лет. В отношении арестованного возбудили уголовное дело.



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