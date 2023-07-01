МВД Дагестана запустило проверку данных о нападении на девушку из-за ее платья

Фото: телеграм-канал Baza

Сотрудники полиции в Дагестане проверяют информацию о том, что местный житель напал на девушку из-за ее платья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

В субботу в ряде телеграм-каналов выложили кадры перепалки в городе Каспийске между мужчиной, вышедшим из машины, и молодой девушкой. По предварительным данным, мужчина в грубой форме сделал замечание девушке из-за ее чересчур,по его мнению, открытого платья.

В ходе перепалки он плюнул в девушку, она в ответ бросилась на обидчика, он оттолкнул ее, та упала и в результате получила травмы и сотрясение мозга.

Как уточнили в МВД, эту информацию выявили в рамках мониторинга, в полицию с заявлением девушка не обращалась.

Ранее сотрудники полиции задержали жителя Приморского края, подозреваемого в незаконном удерживании 14-летнего мальчика и его отца, у которого вымогал деньги. Полиция получила обращение от 37-летнего мужчины, рассказавшего, что знакомый ночью удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха в Хасанском районе, угрожая арбалетом.