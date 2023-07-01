Ранее судимого мужчину задержали в Приморье по делу о пленении отца и сына

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Сотрудники полиции задержали жителя Приморского края, подозреваемого в незаконном удерживании 14-летнего мальчика и его отца, у которого вымогал деньги. Задержанный признал свою вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По данным пресс-службы, полиция получила обращение от 37-летнего мужчины, рассказавшего, что знакомый ночью удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха в Хасанском районе, угрожая арбалетом.

Подростка преступник схватил первым и вывез в лесную зону, где, как потом выяснили правоохранители, пристегнул пластмассовыми жгутами к дереву. Потом он вернулся, разбудил мужчину, вывез его в другое место в лесу и сообщил ему, что пленил его сына.

Пока злоумышленник вымогал у отца деньги, мальчик смог освободиться и убежать. Узнав, что произошедшем узнала полиция, пленитель сбежал.

Ранее сообщалось, что следователи задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в убийстве сотрудника полиции при задержании в Орехово-Зуеве. Инцидент произошел 28 июня в ходе задержания полицией четырех подозреваемых в вымогательстве. Один из мужчин не менее пяти раз выстрелил из пистолета в сторону правоохранителей.