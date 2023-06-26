Фото: телеграм-канал Readovka

Жители Приморья рассказали о мужчине, который напал с огнеметом на соседа, сообщает телеканал "360".

По словам энергетика по имени Александр, конфликт произошел в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) на территории поселка Трудовое во время того, как бульдозер раскопал трубу с незаконно проложенным кабелем. Мужчина отметил, что председатель СНТ, которой прострелили шею гарпуном, в настоящее время госпитализирована. Женщина находится в удовлетворительном состоянии, добавил энергетик. Он также сказал, что другой пострадавший получил тяжелые ожоги от огнемета.

"Он, наоборот, пытался мужиков-охранников разнять. Мол, вы его не обижайте, я его сам угомоню. На видео видно, как он его угомонил", – сказал мужчина.

Энергетик рассказал, что в прошлом году он чуть не подвергся нападению. По его словам, после выхода на работу он проверял линии, так как администрация обнаружила утечку электричества из-за воровства. В один из дней на линии пропал свет, так как автомат выключился от перегрузки. Специалиста вызвали на работу для решения проблемы, тогда он предложил сделать трассировку и распределить нагрузку оптимально. В этот момент будущий огнеметчик якобы находился в кустах и слушал разговор.

"Тогда этот человек из кустов вылетел на нас. Сказал ему вроде что вы здесь делаете, по кустам прячетесь. Когда стал с ним сближаться, смотрю на руку, схватил – там что-то есть. Завернул, а там заточка. Он, правда, не рискнул нанести удар. Он ее убрал и ушел", – сказал мужчина.

Специалист рассказал, что на бывшего энергетика владелец дома кидался с вилами, а его сын нападал с лопатой на председателя СНТ. Причиной конфликта стало электричество. К моменту прихода нового энергетика дом, где жили мужчина со своей женой, к которым иногда приезжал их сын, уже был без света, уточнил специалист. Вначале бывший эксперт ограничил подачу электричества в дом на 10 ампер, но потом они якобы перестали пользоваться сетью. Ограничение было введено из-за того, что семья не согласилась вынести щиты и счетчики.

Новый энергетик захотел поговорить с женой того мужчины, однако она отказалась показывать якобы установленный генератор. Кроме того, во время замены деревянных столбов на железобетонные, уточнил специалист, владелец дома кричал, чтобы рядом с ним не проводили работы, так как там находится труба с водой и канализацией. Однако на самом деле там находился кабель, что подтвердилось 25 июня.

Юрист СНТ Дарья Орлатая рассказала, что администрация регулярно получала жалобы от семьи и наоборот. По ее словам, ситуация стала сложнее, когда процесс начал складываться не в пользу мужа и жены, ведь третьи лица перерезали им кабель. Это было сделано на территории балансовой ответственности семьи, и по закону восстанавливать кабель пришлось бы ей, а не СНТ. По этому поводу в СНТ провели собрание, на котором решили возложить ремонт на супругов, сказала Орлатая.

При этом у СНТ образовался долг перед снабжающей организацией на сумму 215 тысяч рублей, так как некие лица воровали электричество, отметила юрист. В это же время семья получала счета за электричество якобы на 2,5 тысячи рублей за свет в доме площадью 120 "квадратов" даже зимой. Однако владельцы дома отказывались показывать счетчик и пускать инспекцию.

"Эти люди угрожали председателю, сын бросался с лопатой и кричал: "Я вам головы поотрываю". Собственник не в первый раз бросается с железными прутами, последнее нападение было с вилами – он ранил тех, кто пытался провести какие-то работы, связанные с электричеством", – рассказала Орлатая.

Орлатая добавила, что ситуация обострилась 25 июня. СНТ выиграло грант на оформление объектов электрохозяйства, их постановку на кадастровый учет, оформление права собственности для передачи сетевой организации. Она подчеркнула, что все линии электропередачи идут по воздуху и только одна находится под землей и ведет к трансформатору. По ее словам, когда специалисты проверяли кабельную линии, нашли подключенный к ней кабель от улицы Рябова, 5, участка 159, который был под напряжением. Перед демонтажем председатель завила об этой проблеме в полицию и попросила присутствовать при проведении работ, однако никого из правоохранителей не прислали.

"Прямо в дороге лежала труба, мощный кабель с профессиональной изоляцией. Когда это все стали вскрывать, хозяин дома выбежал с огнеметом, начал угрожать, а потом попал в соседа. Пока люди тушили человека, его жена сказала мужу пристрелить председателя. И он пристрелил из ружья для подводной охоты", – сказала юрист.

Орлатая рассказала, что председателю СНТ провели операцию. В течение трех дней врачи сделают прогнозы о ее выздоровлении. По ее словам, гарпун повредил женщине мягкие ткани и она не может говорить.

В свою очередь, сама глава СНТ Нина Родина рассказала, что гарпун не задел ни гортань, ни артерию, несмотря на то что проник глубоко, передает "Газета.ру".

"Если говорить про травму, это на самом деле большое везение в условиях сложившейся ситуации. Врачи тоже все удивляются. Прям счастливый случай, потому что гарпун этот проник на большое расстояние, но при этом он не задел ни гортань, ни артерию. Благодаря тому, что ничего не задето, я чувствую себя нормально", – сказала Родина.

Она отметила, что у нее сейчас большой шрам на шее, однако жизнь ей дороже. Женщина добавила, что врачи подозревают у нее повреждение лицевого нерва.

По словам Родиной, мужчина, который пострадал от огнемета, сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Ему провели операцию 25 июня, а уже 26 июня должны сделать еще одну операцию.

"Вчера скорая, когда его забирала, его едва довезла. Сейчас он в сознании, 60%, тела у него повреждено, говорят о том, что больше всего пострадала правая рука", – заявила женщина.

Родина рассказала, что с напавшим на нее мужчиной был продолжительный конфликт из-за подозрения воровства его семьей электричества. А нападение случилось при работах на общей земле рядом с его участком, сообщила женщина. По ее словам, сосед попытался прикрыть ее от огня, а гарпун в шею она получила, когда оказывала пострадавшему помощь.

"Его главная цель была спалить меня. Ребята стали меня закрывать, и Эдуард встал перед ним. Я в этот момент отвернулась и просто услышала "пшик", поворачиваюсь – и просто вот этот пылающий факел. На мне была куртка, я ей тушила Эдуарда, это куртка сгорела, он реально полыхал. Мне кажется, это нормальная реакция любого здорового человека, когда перед тобой пострадавший, оказать ему какую-то помощь. Ты не ожидаешь, что в этот момент кто-то пытается метнуть тебе в спину гарпун", – заявила женщина.

Она добавила, что после нападения жена злоумышленника пыталась спрятать на участке ружье для подводной охоты и сгоревшую от огнемета рубашку. Кроме того, она якобы не пускала на участок сотрудников полиции. При этом, отметила председатель СНТ, жена обидчика звонила соседям и просила их не писать заявление на своего мужа, чтобы его не посадили в тюрьму.

"Пыталась во всем обвинить меня, сказала, что я ее там довела. То есть свою ответственность за произошедшее они с себя полностью снимают, вины за собой не чувствуют", – добавила женщина.

Ранее прокуратура региона сообщила, что житель поселка Трудовое в Приморском крае поджег мужчину из самодельного огнемета и выстрелил из ружья для подводной охоты в женщину.

По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек. В надзорном ведомстве добавили, что и нападавший, и пострадавшие госпитализированы.

Мужчина атаковал соседа из самодельного огнемета в приморском дачном товариществе