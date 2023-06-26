Житель Приморья поджег соседа из огнемета и ранил стрелой женщину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель поселка Трудовое в Приморском крае поджег мужчину из самодельного огнемета и выстрелил из ружья для подводной охоты в женщину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации местных СМИ, конфликт разгорелся из-за предполагаемого воровства электричества. Женщина, в которую напавший выстрелил из ружья, является председателем садового товарищества.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья, один из потерпевших получил обширные ожоги 60% тела, а женщине стрелой из ружья насквозь пронзило шею.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. В надзорном ведомстве добавили, что и нападавший, и пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате стрельбы в ТиНАО. Во время бытового конфликта между двумя мужчинами один из них применил травматическое оружие.

До этого житель Красноярского края застрелил свою трехлетнюю дочь, когда разряжал охотничье ружье.