Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06:00

Происшествия

Житель Приморья поджег соседа из огнемета и ранил стрелой женщину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель поселка Трудовое в Приморском крае поджег мужчину из самодельного огнемета и выстрелил из ружья для подводной охоты в женщину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации местных СМИ, конфликт разгорелся из-за предполагаемого воровства электричества. Женщина, в которую напавший выстрелил из ружья, является председателем садового товарищества.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья, один из потерпевших получил обширные ожоги 60% тела, а женщине стрелой из ружья насквозь пронзило шею.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. В надзорном ведомстве добавили, что и нападавший, и пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате стрельбы в ТиНАО. Во время бытового конфликта между двумя мужчинами один из них применил травматическое оружие.

До этого житель Красноярского края застрелил свою трехлетнюю дочь, когда разряжал охотничье ружье.

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика