Житель Красноярского края застрелил трехлетнюю дочь из охотничьего ружья

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Житель Красноярского края застрелил свою трехлетнюю дочь, когда разряжал охотничье ружье. Следователи организовали проверку, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ по региону.

По информации правоохранителей, ЧП произошло в ночь с 12 на 13 июня. Девочка находилась на рыболовецкой точке "Дерябино" в 80 километрах от поселка Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Там отдыхала вся семья.

У мужчины в распоряжении имелось незаконно хранящееся ружье, которые он разряжал. В этот момент он произвел выстрел в девочку. Родители сами доставили ее больницу, травмы были зафиксированы в области головы и спины. В медучреждении девочка скончалась.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Прокуратура проверит условия произошедшего, будет дана оценка исполнению родительских прав. Кроме того, надзорное ведомство расследует принятые правоохранителями меры по выявлению и пресечению фактов незаконного использования огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что 65-летний мужчина выстрелил в своего знакомого у подъезда дома в городском округе Кашира. ЧП произошло рядом с подъездом дома по улице Центральной деревни Каменки. Потерпевший умер на месте.