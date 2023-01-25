План "Перехват" объявили в Махачкале из-за мужчины с дробовиком

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком, сообщается в телеграм-канале МВД Дагестана.

Около 15:10 в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что по проспекту Расула Гамзатова, 18, прогуливается неизвестный, вооружившийся дробовиком. Мужчина направлял оружие на прохожих, но при этом стрелял в воздух.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Принимаются меры к установлению личности и задержанию мужчины.

Ранее полиция Железногорска призвала местных жителей не покидать дома из-за замеченного на улице вооруженного мужчины. Как сообщил правоохранителям местный житель, мужчина, возможно, с огнестрельным оружием передвигался по улице Школьной.

С целью обеспечения безопасности в район направили дополнительные наряды полиции. В школах и детских садах усилили охрану.

Сотрудники полиции начали обследовать жилой массив, чердаки и подвалы зданий. Позже правоохранители установили личность прохожего с ружьем, напугавшего жителей Железногорска. Им оказалась девушка с игрушечным ружьем. Она получила его в пункте выдачи и несла домой. Со слов девушки, она коллекционирует подобные игрушки.

Жителей Красноярского края призвали оставаться дома из-за вооруженного мужчины на улице

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