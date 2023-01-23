16:40Происшествия
Полиция установила личность прохожего с ружьем в Железногорске
Фото: телеграм-канал Kras Mash
Правоохранители установили личность прохожего с ружьем, напугавшего жителей Железногорска. Им оказалась девушка с игрушечным ружьем. Об этом рассказала региональная прокуратура.
"Им оказалась 19-летняя девушка – местная жительница, которая приобрела в интернет-магазине игрушечное ружье, сегодня получила его в пункте выдачи и несла домой. С ее слов, она коллекционирует подобные игрушки", – передает РИА Новости сообщение прокуратуры.
Сейчас девушка находится в полиции. С ней беседуют правоохранители.
Ранее полиция Железногорска призвала местных жителей не покидать дома из-за замеченного на улице вооруженного мужчины.
Как сообщил правоохранителям местный житель, мужчина возможно с огнестрельным оружием передвигался по улице Школьной. С целью обеспечения безопасности в район направили дополнительные наряды полиции. В школах и детских садах усилили охрану.
Сотрудники полиции начали обследовать жилой массив, чердаки и подвалы зданий.
Жителей Красноярского края призвали оставаться дома из-за вооруженного мужчины на улице
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