Полиция установила личность прохожего с ружьем в Железногорске

Фото: телеграм-канал Kras Mash

Правоохранители установили личность прохожего с ружьем, напугавшего жителей Железногорска. Им оказалась девушка с игрушечным ружьем. Об этом рассказала региональная прокуратура.

"Им оказалась 19-летняя девушка – местная жительница, которая приобрела в интернет-магазине игрушечное ружье, сегодня получила его в пункте выдачи и несла домой. С ее слов, она коллекционирует подобные игрушки", – передает РИА Новости сообщение прокуратуры.

Сейчас девушка находится в полиции. С ней беседуют правоохранители.

Ранее полиция Железногорска призвала местных жителей не покидать дома из-за замеченного на улице вооруженного мужчины.

Как сообщил правоохранителям местный житель, мужчина возможно с огнестрельным оружием передвигался по улице Школьной. С целью обеспечения безопасности в район направили дополнительные наряды полиции. В школах и детских садах усилили охрану.

Сотрудники полиции начали обследовать жилой массив, чердаки и подвалы зданий.

Жителей Красноярского края призвали оставаться дома из-за вооруженного мужчины на улице

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