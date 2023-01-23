Жителей Красноярского края призвали оставаться дома из-за вооруженного мужчины на улице

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Полиция города Железногорска Красноярского края призвала местных жителей не покидать дома из-за ранее замеченного на улице вооруженного мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Как сообщил полиции местный житель, мужчина возможно с огнестрельным оружием передвигался по улице Школьной. С целью обеспечения безопасности в район направили дополнительные наряды полиции. В школах и детских садах усилили охрану.

"Полицейские проводят разыскные мероприятия, обследуют жилой массив, чердаки и подвалы зданий. Просим граждан сохранять спокойствие и соблюдать осторожность, по возможности оставаться дома или воздержаться от посещения района на улице Школьной", – говорится в сообщении ведомства.

О подозрительных лицах в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю рекомендовали сообщать по телефонам 8 (39197) 4-58-58, 6-58-58, 02/102.

Ранее в Липецкой области сотрудники силовых структур обезвредили сбежавшего из части вооруженного военнослужащего.

По данным полиции, мужчина самовольно покинул часть, вооружившись автоматом и гранатами. По факту произошедшего были организованы следственные мероприятия.



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