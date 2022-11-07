11:10Происшествия
Вооруженный отверткой мужчина ограбил салон сотовой связи в Москве
Фото: 77.мвд.рф
Полиция задержала подозреваемого в нападении с отверткой на работника салона сотовой связи в Москве, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Заявление поступило от продавца-консультанта магазина одного из российских мобильных операторов. По его словам, в офис зашел мужчина в маске, приставил к его горлу отвертку и потребовал деньги из кассы и мобильные телефоны. Когда сотрудник выполнил его требования, нападавший скрылся. Ущерб составил 90 тысяч рублей.
Полиция в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержала 39-летнего уроженца Мурманской области.
"Установлено, что после разбойного нападения мужчина избавился от одежды и маски, в которых совершил преступление. Похищенное он успел сбыть", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
3 ноября стало известно об ограблении Виктории Челышевой, тещи актера и певца Алексея Воробьева, в доме в деревне Тимошкино под Красногорском. Грабители в масках клоунов проникли в дом, пристегнули Челышеву к лестнице наручниками и заставили отдать ключи от сейфов. Ущерб составил 10 миллионов рублей.
До этого трое неизвестных в масках клоунов ограбили квартиру гендиректора компании по торговле сельхозпродукцией и животными в Московской области. Личности преступников устанавливают.
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