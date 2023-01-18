Сбежавшего из воинской части вооруженного военнослужащего ликвидировали под Липецком

Фото: телеграм-канал Mash

Сбежавшего из воинской части вооруженного военнослужащего нейтрализовали в Липецкой области. Об этом информирует телеграм-канал местных властей.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур", – говорится в сообщении.

По словам правительства, угрозы для местных жителей нет. На данный момент организованы следственные мероприятия.

Ранее в СМИ распространилась информация о поисках вооруженного дезертира в Воронежской и Липецкой областях. Сообщалось, что 31-летний мужчина сбежал из зоны СВО с автоматом и гранатами.

До этого в Сети распространилась информация о сбежавших из воинской части, дислоцированной в Херсонской области, военнослужащих. Были опубликованы снимки якобы ориентировки на 13 человек.

В крымском главке МВД позднее опровергли сообщения о побеге добровольцев.

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