11:21Происшествия
Сбежавшего из воинской части вооруженного военнослужащего ликвидировали под Липецком
Фото: телеграм-канал Mash
Сбежавшего из воинской части вооруженного военнослужащего нейтрализовали в Липецкой области. Об этом информирует телеграм-канал местных властей.
"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур", – говорится в сообщении.
По словам правительства, угрозы для местных жителей нет. На данный момент организованы следственные мероприятия.
Ранее в СМИ распространилась информация о поисках вооруженного дезертира в Воронежской и Липецкой областях. Сообщалось, что 31-летний мужчина сбежал из зоны СВО с автоматом и гранатами.
До этого в Сети распространилась информация о сбежавших из воинской части, дислоцированной в Херсонской области, военнослужащих. Были опубликованы снимки якобы ориентировки на 13 человек.
В крымском главке МВД позднее опровергли сообщения о побеге добровольцев.
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