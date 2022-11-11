Полиция Ростова-на-Дону задержала прыгавшего по крышам фур мужчину

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В Ростове-на-Дону полиция задержала мужчину, который прыгал по крышам автомобилей на оживленной трассе, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Ростовской области.

Инцидент произошел на улице Малиновского. Сотрудники полиции получили сообщение о нарушителе и выехали на место происшествия. В результате мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Был составлен протокол по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство".

Медицинского освидетельствования в отношении задержанного не проводилось. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что при задержании мужчина объяснил свой поступок словами: "Прыгал по фурам, потому что просто так захотелось".

Ранее стало известно, что сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в краже телефона, утерянного другим пассажиром на станции метро "Новогиреево". В правоохранительных органах сообщили, что на горячую линию полиции метрополитена обратилась 37-летняя жительница столицы. Она рассказала, что ее сын случайно уронил телефон на жесткий путь на станции "Новогиреево", а потом не смог его найти. Полицейские в течение нескольких дней установили личность подозреваемого и задержали его на станции "Мичуринский проспект". Гаджет удалось вернуть владельцу.



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