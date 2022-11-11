Мужчину задержали за кражу упавшего на пути в метро телефона другого пассажира

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в краже телефона, утерянного другим пассажиром на станции метро "Новогиреево", сообщает телеграм-канал "МВД МЕДИА".

По информации правоохранительных органов, на горячую линию полиции метрополитена обратилась 37-летняя жительница столицы. Она рассказала, что ее сын случайно уронил телефон на жесткий путь на станции "Новогиреево", а потом не смог обнаружить гаджет.

"Сотрудники уголовного розыска в течение нескольких дней установили личность подозреваемого и задержали его на станции "Мичуринский проспект". Им оказался 38-летний приезжий", – заявили в полиции.

Сообщается, что мужчина заметил телефон на рельсах, спрыгнул на пути и забрал устройство, после скрылся с места происшествия. При задержании у него изъяли похищенное имущество.

Сумма материального ущерба пострадавших составила 19 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража"). Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее столичная полиция задержала подозреваемого в нападении с отверткой на работника салона сотовой связи в Москве. Им оказался 39-летний уроженец Мурманской области.

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