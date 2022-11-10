Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В аэропорту Домодедово проверят сообщения о вооруженном ограблении, которое якобы произошло в воздушной гавани, сообщает "Газета.ру".

В пресс-службе авиаузла сообщили, что не знают об ограблении со стрельбой, поэтому не могут ни подтвердить, ни опровергнуть появившиеся в СМИ сообщения об инциденте.

Ранее Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в аэропорту произошло разбойное нападение. Похищены четыре миллиона долларов и два автомобиля.

Отмечалось, что неизвестные на автомобиле под угрозой оружия отобрали у двух граждан Киргизии, прилетевших в Москву для покупки бизнеса, сумки с наличными, а также похитили автомобили Lexus и Land Cruiser, после чего скрылись.

По другим данным, как только мужчины вышли из здания аэропорта с сумками с деньгами, к ним подъехали два автомобиля, откуда вышли люди с автоматами и похитили наличные. Позже полиция обнаружила их машины в лесу, а злоумышленников до сих пор ищут. В столичном округе объявлен план "Перехват".

3 ноября стало известно об ограблении Виктории Челышевой, тещи актера и певца Алексея Воробьева, в доме в деревне Тимошкино под Красногорском. Грабители в масках клоунов проникли в дом, пристегнули Челышеву к лестнице наручниками и заставили отдать ключи от сейфов. Ущерб составил 10 миллионов рублей.

До этого трое неизвестных в масках клоунов ограбили квартиру гендиректора компании по торговле сельхозпродукцией и животными в Московской области. Личности преступников устанавливают.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!