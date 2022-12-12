Полицейские задержали мужчину с ружьем в центре Владивостока

В центре Владивостока полицейские задержали мужчину с ружьем. Звонок в дежурную часть поступил от охранника одного из торговых центров. Он рассказал, что на парковке происходит драка и у одного из мужчин в руках предмет, похожий на ружье. Это видно на кадрах с камер видеонаблюдения, которые попали в Сеть.

У мужчины изъяли гладкоствольное охотничье ружье. О причине конфликта на парковке не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.