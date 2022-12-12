Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:30

Происшествия

Полицейские задержали мужчину с ружьем в центре Владивостока

Полицейские задержали мужчину с ружьем в центре Владивостока

Пострадавший при пожаре в ТЦ в Балашихе охранник отравился угарным газом

Страховщики оценили предварительный ущерб от пожара в ТЦ в Балашихе

Площадь обрушения в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе составила 700 "квадратов"

В МЧС подтвердили данные о пострадавшем при пожаре в ТЦ в Балашихе

Новости часа: уголовное дело завели по факту крупного пожара в строительном ТЦ в Балашихе

Массовые беспорядки возникли из-за президента в Перу

ВСУ обстреляли территорию ДНР более 50 раз за сутки

Новости часа: площадь пожара в подмосковном ТЦ "Стройтракт" выросла до 10 тыс "квадратов"

Мужчина пытался вскрыть банкомат молотком в Подмосковье

В центре Владивостока полицейские задержали мужчину с ружьем. Звонок в дежурную часть поступил от охранника одного из торговых центров. Он рассказал, что на парковке происходит драка и у одного из мужчин в руках предмет, похожий на ружье. Это видно на кадрах с камер видеонаблюдения, которые попали в Сеть.

У мужчины изъяли гладкоствольное охотничье ружье. О причине конфликта на парковке не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика