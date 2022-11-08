Почти 40 автомобилей столкнулись на мосту под Владивостоком

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Не менее шести аварий с участием 38 автомобилей произошло на мосту в районе поселка Угловое под Владивостоком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали два человека, в том числе один ребенок.

Отмечается, что к аварийным ситуациям на проезжей части привело несоблюдение водителями транспортных средств безопасной дистанции. Как сообщают очевидцы, на трассе утром был гололед.

"Движение по мостовому переходу в сторону Владивостока затруднено. Водителей транспортных средств просят следовать указаниям инспекторов дорожно-патрульной службы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы произошло сразу несколько аварий с участием 54 автомобилей, мотоцикла и автобуса. По последним данным, в результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один ребенок.

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